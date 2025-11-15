昨年度、県内の小中学校で認知したいじめは合わせて4479件で、前の年度から45件少なくなりました。県教育庁のまとめによりますと昨年度、県内の小学校で認知したいじめは3724件で前の年度より31件増えました。中学校は76件少ない755件でした。小中学校合わせると前の年度から45件少ない4479件となっています。高校は282件でした。県教育庁は「積極的な認知によって早期に対応していく」としてスクールカウンセラーによ