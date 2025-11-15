アラスカ航空は、シアトル〜ローマ線を2026年4月28日に開設する。当初は週4往復を想定していたものの、高い反響を受けて1日1往復に変更した。機材はボーイング787-9型機を使用する。夏期の季節定期便として運航する。アラスカ航空による欧州路線は初就航となり、この他にシアトル〜ロンドン/ヒースロー・レイキャビク線を開設する計画を発表している。ボーイング787-9型機は4機を保有しており、年内に5機目の導入を予定している。