イオレは、旅行事業を廃止する。取締役会で決議した。イオレは、日帰り旅行予約サイト「ポケカル」や、グランピング施設を探せるメディア「休日グランピング部」を運営している。ポケカルは2023年3月にポケットカルチャーから譲受、休日部ランピング部は今年2月にオープンしたばかりだった。売上の減少が続いており、経営資源を他部門に振り分ける。2025年3月期の売上高は2億4,737万円、営業損失は4,627万円だった。「ポケカル」は