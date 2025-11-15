待ちに待ったU-17ワールドカップの舞台。３−４−２−１のシャドーで主力を担うMF小林志紋（広島ユース）はゴールを挙げ、日本を勝利に導くつもりだった。しかし、現時点では思い描いた結果は残せていない。グループステージ初戦のモロッコ戦（２−０）はスタメンに名を連ねたが、キックオフ直前にコンディション不良で出場を回避。続くニューカレドニア戦（０−０）もベンチスタートとなり、88分からの途中出場となった。満