［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム森保ジャパンが11月14日、年内最後の２連戦の初戦でアフリカの難敵ガーナと対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律がゴールを奪えば、守っては無失点で快勝した。この日の試合前、スタジアム周辺でサポーターに注目選手を聞いたところ、最も多く挙がったのは、愛知県豊川市出身の菅原由勢だった。実際、メンバー発表時も一際歓声を浴びており、名古屋グランパスから