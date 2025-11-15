放火された車から男性１人の遺体が見つかった事件で、逮捕された男が逮捕前の調べに「刃物で殺害した」という趣旨の話をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。放火の疑いで送検された奈良県大和高田市の会社員・浜田達也容疑者（３７）は今月３日午前４時半ごろ、大阪府柏原市の西名阪自動車道上り線で、運転していた車をガードレールに衝突させた後、停車中の車に放火した疑いがもたれています。車は全焼し、後