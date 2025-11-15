All About ニュース編集部は、2025年11月6〜7日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、男性アイドルグループ「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、Snow Manの「好きなメンバー」ランキングを発表します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：向井康二／45票明るいキャラクターと抜群のリアクション、お笑いのセンスでグループのムードメーカー的存在を担う、向井康二さん。向井さん扮する「記憶