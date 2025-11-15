1955年に創刊し、以来日本の少女まんが文化の王道を進んできた、雑誌『りぼん』。今年70周年を迎えたこの雑誌に思い出があるanan読者は、たくさんいるはず。あの頃の思い出から、“今の『りぼん』”まで、世代の違う3人のまんが識者たちが、各時代に愛されたヒロイン像に迫ります。’60年代・’70年代｜“ドラマティック”と“乙女ちっく”の2 本柱で人気を博す。1958年頃からまんがの比率が増え、その頃に少女まんが誌になったと