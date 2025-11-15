天草市では、早くも正月用のしめ縄作りが始まっています。 稲わらの香りが立ち込める天草市の作業場。 しめ縄作りは、わらを叩いて柔らかくした後、長さを揃え縄をなっていきますが、器用により合わせる手際は熟練の技です。 最近は機械で刈る農家が増えているため「かけ干し」をする農家が少なく、わらを集めることが難しくなっていますが、しめ縄作りには、天草市内で収穫されたうるち米の稲を「かけ干し」したものを使用して