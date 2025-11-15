北朝鮮に拉致された被害者の早期救出を求め、熊本市で署名活動が行われました。 新潟で当時13歳の横田めぐみさんが、北朝鮮に拉致されて11月15日で48年です。14日は熊本市中心部のアーケードで署名活動が行われました。 平野フミ子さん（７５）「皆さんのお子さんやお孫さんが、拉致されて４８年も家族と会えない状況をどう考えますか」 被害者の早期救出を訴えたのは、平野フミ子さん（75）です。平野さんの妹、増