¥³¥ß¥Ã¥¯±Ç²è¤Ë¿·¤¿¤Ê¤ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ä¤Ä¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÀ¤³¦ÅªÉÔÉ¾¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¡Ê2024¡Ë¡£¥êーÌò¤ËÄ©¤ó¤À¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤âÆ±ºî¤ÎÉÔÉ¾¤Ï´®¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£ ¡Ö¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡Ù¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ»ä¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£