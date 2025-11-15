普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「湯桶」はなんて読む？入浴に使ったり、飲用のお湯を入れたりする桶のことを「湯桶（ゆおけ）」と呼びます。しかし、「湯桶」の読み方はそれだけではありません。国語の授業によく出てきた「湯桶」の