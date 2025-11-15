日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。 ランドセルを壊されたのに相手からは謝罪なし @ママリ 娘のランドセルがお友達に壊されてしまいました😭😭 学校