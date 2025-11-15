女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが１５日までにＳＮＳを更新。紅白歌合戦初出場が決まったことを報告した自身のインスタグラムに「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦 出場が決定しました」と報告。「本当に本当に幸せな気持ちでいっぱいです！結成当初からずっと目標だった紅白歌合戦、こんなにも早く叶えれたことが嬉（うれ）しいと同時に、やっとここまで来た、、！というなんだか