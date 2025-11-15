11月15日 公開 BANDAI SPIRITSは、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のシルエット画像を公開した。 今回「30MS」の公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて、11月17日に配信予定の「第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」で発表予定の新商品のシルエット画像を公開しており、パーカーを被っているような様子と、ツインテールのような2本の長い髪が伸びている姿