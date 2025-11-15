スラウ工場で生産された右ハンドル仕様秋の恒例イベントとなっている『熱海ヒストリカG.P.ミーティング』には、毎回さまざまな名車、旧車が参加している。【画像】伝説のシトロエンといつかは乗りたいミニ・クーパー！『熱海ヒストリカG.P.ミーティング』参加車紹介全47枚当ミーティングを主催しているのがオートモビル・クラブ・ジャパン（ACJ）で、基本的に構成メンバーだけが愛車を披露しているが、2025年11月12日現在のACJ会