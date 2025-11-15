秋の味覚「栗」を使ったグルメが楽しめるイベントが15日、名古屋市熱田区のショッピングモールで始まりました。イオンモール熱田では栗グルメが楽しめる10店舗が出店し、岐阜県中津川市の栗あんを使ったスイーツや、兵庫県丹波市の焼き栗などを求めて朝から多くの客で賑わいました。また、注文後に目の前で絞る細さ1ミリのモンブランも販売されています。このイベントは入場無料で、16日午後4時まで開催