■フィギュアスケート・スケートアメリカ（日本時間15日、ニューヨーク州レイクプラシッド）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個GPシリーズ第5戦、スケートアメリカが開幕。1日目に行われた男子シングルのショートプログラム（SP）では、友野一希（27、第一住建グループ）が今季ベストの95.77点をマークして首位スタートを切った。友野は最初の4回転−3回転の連続トウルー