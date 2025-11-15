大阪・柏原市で炎上した車から男性の遺体が見つかった事件で、逮捕された男が「知人を刃物で刺して殺した」という趣旨の話をしていたことが分かりました。15日に送検された奈良・大和高田市の会社員・浜田達也容疑者（37）は11月3日、大阪・柏原市の西名阪自動車道で事故で停車した車に放火した疑いが持たれています。車の後部座席からは、50〜60代とみられる男性の遺体が見つかりました。捜査関係者によると、浜田容疑者はこれま