私はミク。夫のユウゴ、息子のタクヤ（7歳）と3人で暮らしています。息子の呼び名は幼い頃から「たっくん」。今年の春からは小学生になり、クラスのお友だちとも仲良くやっているようです。嬉しそうに学校生活を楽しんでいる息子の姿を、私たち夫婦は微笑ましく見守ってきました。そして、そんな息子のことを義両親もとても可愛がってくれています。義実家には月に1〜2回ほど訪れていて、たまに義姉のハナミさんと顔を合わせること