15日午前、名古屋市東区のマンションで火事があり、火元の部屋にいた4歳の女の子ら2人が病院に搬送されました。消防によりますと、15日午前9時半ごろ、東区砂田橋のマンションで、「建物の上の階から黒い煙が出ており、火が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。消防車21台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められました。警察と消防によりますと、火元の部屋にいた60代の女性と4歳の女の子が避難の最中に