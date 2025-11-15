野球の普及振興などを目指す一般財団法人「球心会」による初のイベント「BEYONDOH！PLAYKIDS」が15日、東京ドームで行われた。約800人の子どもがボールを投げたり、打ったりして野球の楽しさを体感した。球心会は野球の競技人口を増やすため、アマチュア球界の各団体やプロ野球界と一体となって振興活動を行おうと今年5月に発足した。イベントは10月15、16日に東京ドームで行われる日本代表対韓国代表の強化試合に合わ