＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン2日目◇14日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞馬場咲希のルーキーイヤーは予選落ちで幕を閉じた。2日目は2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」で連日のオーバーパー。トータル6オーバーで週末行きを逃し、来週の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」の出場権獲得はならなかった。〈連続写真〉かなり珍しい！馬場咲希が270Y飛ばす理由は“右足リバース”