10月の中古クラブランキングのFW部門では、6カ月連続でピンの『G430 MAX』が1位を獲得。ゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんと現在のトレンドをチェックしよう。【写真】ミケルソン使用の『フランケンウッド』や佐久間使用のFWを公開6カ月連続で1位を獲得したのが、ピンの2022年発売の『G430 MAX』だ。ピンのFWには、低スピンモデルの「LST」、ドロー設計の「SFT」、そして高慣性モーメントの「MAX」という3つ