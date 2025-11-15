＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン2日目◇14日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞1年前は予選落ちに終わり、自身のプレーを厳しく評価した吉田優利が、4バーディ・2ボギーの「68」で回った2日目を充実した表情で振り返った。「“ザ・アメリカの難しいコース”というイメージ。あと2ラウンドできるのはすごくいいこと」。トータルイーブンパー・43位で予選通過を決めた。〈連続写真〉グリップエン