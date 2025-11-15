「とんねるず」木梨憲武（63）が15日放送のTBSラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。歌手・新浜レオン（29）の紅白出場について語った。自身がプロデュースする新浜が14日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）への出演が決定したことを受け「新浜レオン、2回目の紅白おめでとう！」と祝福した。「（木梨自身が）何着ようか考えてます」と冗談を交えて笑いを誘いつつ、近藤夏子アナからは「出る