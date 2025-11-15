横田めぐみさんが拉致されて15日で48年。弟の拓也さんが解決を訴えました。めぐみさんの弟横田拓也さん（57）「めぐみと母・早紀江が抱き合えることができるために、母にもめぐみにも元気でいてほしいなといつも思っています」――いつもそう思いながらブルーリボンバッジをつける？めぐみさんの弟横田拓也さん（57）「絶対に全員が帰ってくるまで諦めない、そういった覚悟でいつも装着して上着を着ているところです」48年前、