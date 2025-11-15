三井不動産は11月21日〜2026年1月18日、キャラクター「パディントン」とのコラボレーション企画「パディントンの日本橋大冒険」を、日本橋・室町エリアの商業施設「COREDO室町」(1・2・3、テラス、日本橋三井タワー)と「COREDO日本橋」を中心に開催する。「パディントンの日本橋大冒険」キービジュアル期間中は、家族でも一人でも楽しめるさまざまなコンテンツを用意する。COREDO室町テラスでは、クリスマス雑貨や温かいホットメニ