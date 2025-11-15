2025年11月1日、山手線は環状運転100周年を迎えた。もともと品川から池袋を経由し、赤羽へ向かう貨物中心の路線だったものが、東京の発展にともなって、旅客輸送が中心になり、電車による高頻度環状運転が行われるようになってから100年もの月日がたった。現在では、JR東日本の山手線とその内側はJR東日本のドル箱路線であり、巨大都市・東京を支える最重要の交通機関として多くの人の輸送に貢献している。当初は本数が少なく、し