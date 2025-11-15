18日(火)の未明は「しし座流星群」が極大になります。新月の数日前にあたるため月明かりの影響も小さく、条件は良いとされています。太平洋側は広く晴れるため、観測のチャンスになりそうです。18日は「しし座流星群」が極大に18日(火)は「しし座流星群」が極大を迎えます。「しし座流星群」は過去に多くの流星嵐が記録されていることで有名です。彗星の公転周期である約33年ごとに流星嵐のチャンスがあるとされ、2001年には日本で