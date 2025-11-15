【これまでのあらすじ】「俺かわいそう」な夫との関係に悩みつつ、母親になった妻。ある夜、夫がミルクを手伝うと言い出した。ようやく父親の自覚が芽生えたかと思いきや、熱湯ミルクを赤ちゃんに飲ませようとしたので妻は大慌て。すると、夫は「俺は悪くない」といつものように泣き喚くのだった。夫に頼ってはダメだ。この人は大人のフリをした子どもなんだ…。その後も、夫は危険な育児をし続けました。父親の自覚ゼロなら育