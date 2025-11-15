大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）で３年連続３回目となる司会を務めるタレント・有吉弘行がインタビューに応じた様子が、１５日に公開された。紅白の公式Ｘ（旧ツイッター）で動画がアップされた。司会に決まった時の心境を問われると「もうないと思ってたんですよ、ホントに。『ヤバい』と思いましたね。旅行の予定も立てていたので、『ゲッ！？』って言いました。いや、うれしいですけど」と笑った。