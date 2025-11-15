ÇÐÍ¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê50¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿½©¤ÎºÇ¿·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡×¡È¥Ò¥ç¥¦ÊÁÁ´³«¡É¤Î½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿ÈÄÃ«Í³²ÆÈÄÃ«¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡×¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥´¡¼¥ë¤ò²£ÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê»äÉþ¤ò¸ø³«¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¥Ò¥ç¥¦ÊÁ@sinmedenimÀÎ¤«¤é¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤¬¹¥¤­