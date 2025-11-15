【レークプラシッド（米）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、スケートアメリカは１４日、米ニューヨーク州レークプラシッドで開幕し、ペアのショートプログラム（ＳＰ）は三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が７４・４２点で２位につけた。首位はアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）で７８・８３点。三浦、木原組は２人がそろって跳ぶジャンプでミスが出る