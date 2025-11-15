俳優の桜田ひより（２２）が１５日、都内で「桜田ひより１ｓｔスタイルブックひよりごと」（主婦と生活者）の発売記念イベントを行った。韓国で撮影した１冊で、自身初のスタイルブックとなった。「ずっと行きたかった韓国に行って、たくさんおいしいものを食べながら、すごくすてきなページを作らせていただきました」と笑顔。「私がプライベートをあまり出すことがないので、私服だったりもぎゅっと詰め込まれた１冊になっ