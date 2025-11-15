米スポーツサイト、アスレチックは１４日（日本時間１５日）までに「ポール・スキーンズが野球カードに日本語でサインしたわけ」と題した長文記事と画像を掲載した。パイレーツの２年目、スキーンズは今季、１０勝１０敗と勝ち星に恵まれないながらも１６０キロ超の剛球と切れ味鋭い変化球を武器に最優秀防御率をマークするなどして、ドジャースの山本らを抑えてサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を初受賞。来年３月のＷＢＣでは