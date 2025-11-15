靴の専門店「チヨダ」は2025年11月14日から30日まで、ブラックフライデーセールとして「半額分クーポン還元」を開催しています。気になるシューズは今が買い時かも期間中、店舗で1会計につき総額5000円以上の買い物をすると、半額分のクーポン券がもらえます。商品を5000円購入した場合は2500円分（500円クーポン×5枚）、7001円〜8000円購入した場合は4000円分（500円クーポン×8枚）のクーポンが手に入りますよ。クーポン券は、