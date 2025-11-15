女優井川遥（49）が14日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。高校時代のモテエピードが次々に語られた。MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）は井川の小学生時代からの幼なじみを取材した。藤ケ谷は「タレントさんのモテエピソードの中でも一番じゃないかな」と切り出し、「新入生歓迎会？入場されたときにあまりのかわいさにビッグウエーブができたっていう」と語った。井川は「やめてよ〜」と恥ず