元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が11月8日、Instagramを更新。名古屋市東区の日本福音ルーテル教会を訪れたときの写真を公開した。 投稿されたのは、教会の中でほほ笑む浅田の姿。浅田は「十字架形の窓から差し込む光に、心の奥がすっと静まっていくような感覚」とつづり、「“シンプルな美しさ”という言葉がぴったりの、厳かで温かな場所です」と締めくくった。 【画像】教会の中