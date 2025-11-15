ソファでリラックスするポメラニアン【写真を見る】まるで人間のよう！ひじ掛けの使い方が完璧すぎる愛犬の姿ソファで寛ぐ愛犬の姿が、「人間みたい」「貫禄がありすぎる」と話題になり、Xの投稿で10万いいねを集めました。その姿には、「休日のお父さん」「社長」「セレブ」「大御所感がある」などのコメントが寄せられています。いったい、どんな写真だったのでしょうか。■ひじ掛けの使いっぷりが見事なうにちゃん「普通に肘掛