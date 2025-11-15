メタセコイアの並木の下、両手で一生懸命に顔を覆う2歳の女の子。何かを見ないようにしているのかと思いきや……。Xユーザーの「Mirai」さんが投稿した、娘さんの“かくれんぼ”の瞬間を捉えた写真が「癒やされる」「可愛すぎる」などと注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】写真の中で娘さんは、カメラの方を向いたまま自分の手でセルフ目隠し。いないないばあでもしているのかと思いきや、M