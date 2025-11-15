定信は海防が不十分だと危惧していた（写真：金土日曜 / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は外国船来航に対抗した松平定信の奇策を紹介します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。松平定信は外国との貿易をしたくなかった寛政4年（1792）9月、ロシア帝国の軍人で、ロシア初の遣日使節アダム・ラクスマンが根室に来