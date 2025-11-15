学びはスマートに、ドライに、機械的・効率的にやるものではないという（写真：shimi／PIXTA）熱心にセミナーに通っているのに、仕事にまったく成果が現れない……。そうした「セミナー・ジプシー」がいつまで経っても成長しない理由を、キャリア支援の専門家である浅田すぐる氏は、「インプット」を楽しんでいるばかりで、「アウトプット」が圧倒的に足りないからだと指摘します。そんな浅田氏が『論語』の中に見つけた、学びの本