連日、山形県内ではクマの目撃が止まりません。 【画像】クマ目撃場所など 県のまとめで、今月９日現在の今年のクマの目撃件数は２２５７件にのぼることがわかりました。 今月に入ってからの目撃件数は１６２件となっています。去年は１１月全体での目撃が２件となっていて大幅な増加です。 また、今年はクマに襲われるなどして１２人がけがをしていて、人がけがをする被害も統計開始以来過去最多となっています。 今週も、県