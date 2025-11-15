［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム日本代表は11月14日にガーナ代表と国際親善試合を戦い、南野拓実と堂安律のゴールで２−０と快勝を収めた。試合後、複数のガーナ代表の選手から日本代表の戦士たちがユニホーム交換を求められていた。中でも大人気だったのが、２点に関与した久保で、結局、オビエドのMFクワシ･シボとボーンマスのFWアントワーヌ・セメニョの２人と交換したようだ。「１人目に