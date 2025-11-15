オーランド・マジック vs ブルックリン・ネッツ日付：2025年11月15日（土）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 105 - 98 ブルックリン・ネッツ NBAのオーランド・マジック対ブルックリン・ネッツがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし27-36で終了する。第2クォーターはオ