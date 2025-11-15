筆者の友人・恵美さん（仮名）の小6息子が、日光への修学旅行から帰宅。歴史ある名所を巡ったはずなのに、選ばれたお土産に家族で大爆笑の展開が待っていました。 おかえりなさい 「東照宮と華厳の滝、すごかったよ！」 2泊3日の日光修学旅行から元気に帰ってきた息子は、目をキラキラさせながら語ってくれました。 歴史と自然にふれる、小学校最後の大イベント。 恵美さんも、少し背が伸びたように見える我が子の成長をし