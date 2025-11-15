パナソニックは、4K有機ELテレビ「4K有機ELビエラ」のフラッグシップモデル「Z95Bシリーズ」から、77V型「TV-77Z95B」を2025年11月下旬に発売する。4層構造パネル採用、明るさと色域アップ発光層を従来の青・黄・青の3層構造から赤・緑の発光層を独立させ、新たな蛍光体を用いた2層の濃い青色発光層を挟んだ全4層構造の有機ELパネル「プライマリーRGBタンデム」を搭載。発光効率と明るさが向上し、色域も拡大した。独自のパネル空