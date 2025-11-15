南米サッカー連盟（CONMEBOL）は14日、ボリビアを1994年W杯米国大会出場に導いた元同国代表監督のハビエル・アスカルゴルタ氏が72歳で亡くなったと発表した。公式SNSで公表し、「ボリビアサッカーの象徴であり、1994年のW杯出場をボリビアにもたらしたハビエル・アスカルゴルタ氏の逝去を悼みます。ご遺族とご友人の皆様に心からの哀悼の意を表します」と投稿した。スペイン人の同氏は94年のW杯でボリビア代表を44年ぶりの本