トルコで走行中の車が制御を失い、店舗に突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。この事故で、店の中にいた客や従業員が巻き込まれ、4人がけがを負ったという。車が制御失いパン屋に突入防犯カメラが捉えたのは、目を疑う事故の瞬間だった。1台の車がスピードを上げて向かったその先は、道路脇のパン屋だった。事故の衝撃でドアやカウンターは吹き飛び、粉々に砕けた窓ガラスが散乱。土ぼこりが舞う店内には、買い物客や従業員の姿も見